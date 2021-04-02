Калуга, , 10:40 — REGNUM На рынке нефтепродуктов Калужской области в период с 24 по 31 марта оптовые цены увеличились на бензин на 0,6%, на дизельное топливо — на 2,7%. Розничные цены увеличились на бензин и дизельное топливо в среднем на 0,2%. Об этом 2 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство конкурентной политики.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область (по состоянию на 22 марта) занимала шестое место по бензину (46,33 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,82 руб./л).

Как сообщало ИА REGNUM, в России до конца 2021 года цена бензина может вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — сразу на 14%, говорится в письме Независимого топливного союза (НТС), направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Читайте ранее в этом сюжете: В России предупредили о рисках подорожания бензина на 14%