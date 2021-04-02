Москва, , 09:55 — REGNUM Все 20 образцов защитных гелей для рук, проверенных Роскачеством, действительно оберегают от вирусов и бактерий, но не полностью. Об этом сообщает 2 апреля пресс-служба организации.

«Все защитные гели показали удовлетворительные результаты в воздействии на вирус, однако ни один из них не гарантирует уничтожение вирусов на 99,99% как заявлено на этикетке», — констатируют эксперты.

В числе проверенных были гели Sanitelle, Dettol, «Бархатные ручки» и другие. В большинстве случаев маркировка содержит неполную, недостоверную или вводящую потребителей в заблуждение информацию.

Так, лишь марки Dettol (70,1%) и Garnier (70%) соответствуют требованиям по содержанию этилового спирта, а марки «Текомхим» (70,6%) и Klatz (63%) — по содержанию изопропилового. В других случаях спирта либо меньше, либо сведения о нем не указаны.

Гели «Валдайская косметика», «Септима», Aura, Dettol, Deonica, Dr. Safe, Garnier, Klatz и Lafitel действуют пять часов и уничтожают более чем 99% бактерий. При этом указано, что после нанесения защитный гель нужно втирать в кожу до высыхания, следующие одну-две минуты не ополаскивать руки водой, не вытирать салфеткой и не трогать какие-либо поверхности.