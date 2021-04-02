Воронеж, , 09:55 — REGNUM Около 30 студентов Воронежского государственного медицинского университета получили ожоги глаз на занятиях кружка по безопасности жизнедеятельности. По данному факту прокуратура начала проверку, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 2 апреля.

Ранее издание РИА «Воронеж» со ссылкой на самих пострадавших сообщило, что 31 марта в одной из аудиторий вуза собрали около четырех-шести групп обучающихся. При этом включенные кварцевые лампы в аудитории не заметили. В итоге за медпомощью после занятий обратились около 30 человек — у многих ожоги роговицы и даже ожоги кожи.

«Прокуратура Центрального района г. Воронежа проводит проверку по публикации в средствах массовой информации о том, что 31 марта 2021 года около 30 студентов Воронежского медицинского университета обратились кружка по безопасности жизнедеятельности. В помещении, где проходили занятия, работали кварцевые лампы и студенты получили ожоги глаз. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшедшего», — сообщил Михаил Усов.

Прокуроры дадут оценку соблюдению образовательной организацией установленных законом требований к обеспечению безопасности образовательного процесса, по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.