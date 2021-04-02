Пхеньян, , 09:56 — REGNUM Северная Корея потребовала от Японии извинений и компенсаций жертвам принудительного труда и сексуального рабства в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителей Северокорейской ассоциации жертв принудительной мобилизации и семей, потерявших близких.

«Япония должна как можно скорее принести свои извинения и выплатить компенсации жертвам и семьям погибших, — говорится в заявлении ассоциации. — Мы никогда не забудем зверства Японии даже через несколько поколений».

Представители ассоциации отметили, что до августа 1945 года 8,4 млн корейцев стали жертвами принудительной трудовой мобилизации, а 200 тыс. — жертвами сексуального рабства, а также подвергли Токио критики за «враждебную» политику в отношении КНДР и обвинили в попытке уклониться от ответственности за преступления против человечности.