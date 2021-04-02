Москва, 2 апреля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Нефть выросла в ответ на итоги вчерашнего заседания стран ОПЕК+. В моменте 1 апреля нефть марки Brent тестировала отметку $65 за баррель, хотя к концу торгов откатилась в район $64,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На утренней сессии 2 апреля фьючерсы расположились во флэте, пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения.

Экспортеры альянса решили в ближайшие три месяца суммарно увеличить добычу на 1,15 млн баррелей в день, причем дополнительный 1 млн баррелей в день вернет на рынок Саудовская Аравия, которая сейчас добровольно ограничивает добычу в таком объеме.

Несмотря на то, что большинство участников рынка ожидали сохранения нынешних квот, Brent подорожала на решении производителей. Такую реакцию рынка можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, увеличение добычи на самом деле будет незначительным и составит в мае и июне по 350 тыс. баррелей в день.

Во-вторых, сама по себе готовность приступить к наращиванию добычи сигнализирует о растущей уверенности ОПЕК+ в устойчивом восстановлении мирового спроса после пандемии.

В-третьих, экспортеры оставили за собой право сменить курс и снова урезать производство, если темпы восстановления спроса не оправдают ожиданий.

При этом несмотря на подъем котировок, Brent так и не смогла дотянуться до важной 20-дневной скользящей средней, которая продолжает отпугивать быков и вряд ли будет успешно протестирована в ближайшее время.

В краткосрочной перспективе не исключена фиксация прибыли перед наступлением выходных, с возвращением под отметку $64 за баррель», — считает эксперт.

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