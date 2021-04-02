Лас-Вегас, США, , 09:52 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу, после которой отличился Джаред Сперджен.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились форвард Вильям Карлссон и защитник Брейден Макнэбб.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Миннесоты». Решающий бросок исполнил нападающий Кевин Фиала.

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 46 очков. «Вегас» идёт на втором месте с 50 очками.

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