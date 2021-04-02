Ярославль, 2 апреля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы Роман Фомичёв задержан правоохранительными органами. Об этом сообщают ярославские СМИ.

Duma.yar.ru Роман Фомичёв

Официальных комментариев в правоохранительных органах этой информации пока нет. По одним данным, задержание Фомичёва может быть связано с делом руководителя ярославского офиса одного из банков.

Роман Фомичёв ранее являлся акционером и руководителем крупного строительного холдинга «ФОРА». Известно, что ранее к депутату предъявлялись претензии как к поручителю по крупному кредиту — в отношении него был инициирован иск о банкротстве. Правда, потом он был отозван.

Есть и другая версия интереса правоохранительных органов к Фомичёву. Связанная с ним компания выиграла тендер на поставку квартир для детей-сирот. Квартиры должны были быть предоставлены осенью 2020 года, однако дом до сих пор не сдан.

Роман Фомичёв ранее являлся советником мэра Ярославля Евгения Урлашова. В 2013 году избрался в Ярославскую областную думу от партии «Зелёные», в 2018-м был переизбран от «Единой России».