Петрозаводск, , 10:00 — REGNUM В Республике Карелия за сутки выявили 79 новых носителей коронавируса, что на три человека меньше, чем сутками ранее. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 2 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

За 1 апреля в регионе выписан по выздоровлению 135 человек. Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 44 106 случаев заражения, 41 620 человек выздоровели. Скончались 393 человека, в том числе трое — за минувшие сутки.

Кроме того, за 1 апреля в регионе было госпитализировано 14 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализирован 5505 пациентов, 129 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии продлили действие части антиковидных ограничений