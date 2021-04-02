Ереван, , 09:55 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля перешел на работу в режиме самоизоляции перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 7 апреля в Москве. Об этом 2 апреля сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.

Никол Пашинян Gov.am

«В связи со встречей с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на 7 апреля, премьер-министр Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Геворгян добавила, что в связи с этим глава правительства республики работает по плановой повестке, за исключением личных приемов и общественных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля армянский министр здравоохранения Анаит Аванесян заявила, что информация о том, что министерство здравоохранения Армении отказалось от использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», не соответствуют действительности.