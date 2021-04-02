Улан-Удэ, 2 апреля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов написал на имя главы республики Алексея Цыденова заявление об отставке по собственному желанию. Это произошло после недавних обысков в ведомстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Laborpains.org Отставка

«В своем заявлении он выразил уверенность в объективном и справедливом рассмотрении всех обстоятельств дела следствием, заверил, что работал честно и добросовестно», — отметил на своей странице в «Фейсбук» пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.

Однако, сославшись на то, что официальной информации от МВД нет, Алексей Цыденов наложил резолюцию об оформлении отпуска без содержания до выяснения ситуации. Работу с правоохранителями он поручил контролировать зампреду Петру Мордовскому.

Как сообщало ИА REGNUM, обыски были проведены в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По данным полиции, в результате были похищены бюджетные средства в особо крупном размере, выделенные на развитие системы дошкольного образования.