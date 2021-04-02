Вашингтон, , 09:52 — REGNUM На американском аукционе Seibel's Auto выставлен на продажу кроссоверный лимузин Ford, построенный на базе полноразмерного кроссовера Ford Explorer. Об этом сообщается на сайте организации.

Спереди расстояние между креслами третьего и второго ряда не изменилось по сравнению со стандартным Explorer. Однако остальная часть Explorer — это стандартный лимузин. Вдоль всего бока находится диван с ремнями безопасности. Напротив размещён большой мини-бар. Также в машине имеется телевизор и люк на крыше. Салон обтянут кожей Ebony Black.

В движение кроссоверный лимузин приводит мотор EcoBoost V6 от Ford рабочим объёмом 3,5 л. Производительность силового агрегата равна 365 л. с. (474 Нм). Крутящий момент передаётся от мотора на обе оси через шестискоростную автоматическую трансмиссию.

На данный момент стоимость автомобиля равна 59 998 долларов (около 4,58 рублей).

Ранее компания Ford обновила полицейский пикап F-150 Police Responder. Автопроизводитель увеличил его максимальную скорость на 20 км/ч, до 200 км/ч. Мощность пикапа равна 400 л. с. (678 Нм).

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