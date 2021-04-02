Джакарта, 2 апреля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Три лавины с расстоянием скольжения до 1500 метров сошли с вулкана Мерапи в Индонезии, сообщает Antara.

Wili Lumintang Вулкан Мерапи. Индонезия

Сейсмологи зафиксировали, что извержение вулкана длилось 84 секунды. Вулкан также начал извергать горячие облака.

Извержение вулканического материала может достигать радиуса трех километров от вершины горы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб дыма на высоту 500 метров над вершиной.