Новотроицк, Оренбургская область, , 09:52 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области продолжаются аварийно-восстановительные работы по ликвидации ЧС. График подвоза воды в частный сектор и в многоквартирные дома организован, сообщает 2 апреля администрация города.

Машины для подвоза воды предоставлены и другими муниципальными образованиями. На выручку пришли города-соседи. Задействована их помощь, а также собственные ресурсы и техника предприятий.

На утро 2 апреля утвержден новый график подвоза воды. Чиновники отметили, что время подвоза может немного смещаться, так как машина в одном адресе может обслуживать людей чуть дольше. Но однозначно, в местах, прописанных в графике, жителям будет доставлена вода.

«Водовозки будут циркулировать в утвержденных графиком, кварталах. Просим новотройчан не поддаваться панике. Восстановительные работы ведутся в авральном режиме, привлечены силы и средства и предприятий города, и соседних муниципалитетов», — сказали в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 1 апреля в Новотроицке произошла серьезная авария на центральной фекальной насосной станции. В городе с населением более 89 тыс. человек полностью отключили водоснабжение. Объявлен режим ЧС. Сегодня, 2 апреля, не работают детсады и школы.

На месте аварии работают силы и средства МУП «УКХ»: 21 человек и 23 единицы техники (энергокомплекс — 1, АВМ-1, автокран, семь помп, 13 водовозок).