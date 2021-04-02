Волгоград, , 09:53 — REGNUM Уникальную операцию беременной женщине с инсультом провели специалисты клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 в Волгограде. Своевременное вмешательство спасло две жизни, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Пациентку с кровоизлиянием и аневризмой сосудов головного мозга экстренно доставили из Волжского. На операции, которая продолжалась пять часов, работала большая бригада врачей — эндоваскулярные хирурги, нейрохирурги, анестезиологи клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 и кардиоцентра, а также акушеры-гинекологи и неонатологи областного клинического перинатального центра № 2. К преждевременным родам прибегать не стали, врачи сохранили беременность, женщина после операции находится в удовлетворительном состоянии.

С начала 2021 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили уже порядка трёх тысяч жителей Волгоградской области.