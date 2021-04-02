Ташкент, , 09:48 — REGNUM В Узбекистане создадут автоматизированную систему онлайн-мониторинга почтовых отправлений, сообщили в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

Систему планируется запустить в июле-августе 2021 года. Кроме того, для почтальонов, занимающихся адресной доставкой, закуплено 90 электроскутеров. Автопарк почты обновлен двадцатью семью автомобилями «Дамас».

Министерство также работает над созданием новой системы оплаты платежей и мобильного приложения. Систему планируется запустить в мае 2021 года.

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