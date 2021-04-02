Москва, , 09:47 — REGNUM Правительство России выделило более 7 млрд рублей на строительство гидрографического судна для работы в Арктике, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом 2 апреля сообщил в пресс-службе правительства.

«Более 7 млрд рублей будет проинвестировано в строительство головного гидрографического судна, предназначенного для работы в акватории Северного морского пути (СМП)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство судна позволит частично удовлетворить спрос на гидрографическое сопровождение. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ изменило правила прохождения проверок в Арктической зоне. Согласно документу, через пункты пропуска в Арктике ускорится прохождение товаров и транспорта благодаря закреплению полномочий по проведению проверок за таможенными органами.

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