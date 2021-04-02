Москва, , 10:08 — REGNUM Артистка Елена Степаненко решила взыскать с бывшего супруга Евгения Петросяна деньги, которые он потратил на еду во время гастролей. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным СМИ, представители Степаненко предъявили суду заключение, по их мнению, подтверждающее, что в последние годы брака юморист тратил деньги в ущерб семье. «Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то — на 300», — говорит адвокат Сергей Жорин.

ИА REGNUM напоминает, что Степаненко и Петросян развелись в 2018 году. Пара находилась в браке 33 года.

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