Томск, , 09:46 — REGNUM Томскстат сравнил цены на продовольственные товары в регионах Сибирского федерального округа (СФО). Как сообщили ИА REGNUM статистики, по состоянию на 29 марта в Томске обнаружены самые дорогие в Сибири варёная колбаса (440,13 рубля за кг) и говядина (кроме бескостного мяса, 391,69 рубля за кг).

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Самая низкая средняя цена на варёную колбасу зафиксирована в Кемерове — 359,62 рубля за кг. А говядина дешевле всего в Сибири обходится жителям Кызыла (Тува, 292,43 рубля за кг).

Как сообщало ИА REGNUM, самая высокая в Сибири цена на куриные яйца была зафиксирована в Абакане (Хакасия) — 85,26 рубля за десяток.

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