Тбилиси, , 09:50 — REGNUM В Грузии в ходе вакцинации от COVID-19 врачи выявили 27 случаев серьёзных осложнений. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, 1 апреля сообщила завотделением инфекционных болезней Национального центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили на брифинге.

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«Среди вакцинированных в Грузии людей были зафиксированы 27 таких случаев. Четверым из них потребовалась интенсивная терапия, в трёх случаях — госпитализация, в двух случаях — реанимационные мероприятия», — сказала Захашвили.

Она добавила, что были и другие случаи побочных эффектов после приема вакцины от COVID-19, но они протекали в лёгкой форме.

Напомним, вакцинация в Грузии идёт с 15 марта. В стране используют препараты от компаний Pfizer и AstraZeneca. Зафиксированы два случая смерти после приема вакцины AstraZeneca. Причины гибели людей устанавливаются.

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