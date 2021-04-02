Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга, по примеру «Газпром Арены», в ближайшее время откроется пункт вакцинации болельщиков. Поклонники хоккея смогут привиться от коронавируса во время матчей СКА. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 2 апреля сообщает пресс-служба Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции.

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Напомним, в середине марта такой пункт вакцинации начал работать в «Газпром Арена». Мобильный пункт вакцинации открылся на третьем этаже трибуны C у выхода на сектора С110−111 и будет работать на всех домашних матчах «Зенита» до конца сезона-2020/21.

«Принято решение об открытии в ближайшее время пункта вакцинации в «Ледовом дворце». Он будет работать во время хоккейных матчей», — говорится в сообщении.

Отметим, в настоящий момент в Петерубрге функционируют 133 пункта вакцинации, также работают 18 выездных прививочных бригад. Кроме того, развёрнуты мобильные пункты в торговых центрах. Всего в Петербурге вакцинировано 384 078 человек. Из них 284 106 человек полностью закончили цикл вакцинации. 31 марта первым компонентом привит 7 721 человек, вторым — 5 386. За весь период в город поступило 465 842 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках — 62 064 комплекта.

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