Ереван, , 09:47 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в столицу России 7 апреля, где он планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 2 апреля сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.

«В связи со встречей с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на 7 апреля, премьер-министр Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции», — приводит ее слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном.