Ереван, 2 апреля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в столицу России 7 апреля, где он планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 2 апреля сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.

Kremlin.ru Владимир Путин и Никол Пашинян

«В связи со встречей с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на 7 апреля, премьер-министр Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции», — приводит ее слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимовпровёл телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном.