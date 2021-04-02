Чебоксары, , 09:43 — REGNUM Водовод для трёх южных районов Чувашии планируют достроить при участии федеральных средств за 202,7 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает казенное учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Речь идёт о строительстве группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов (четвёртый пусковой комплекс).

Начальная цена контракта определена в размере 202 793 033 рубля. Данные средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Заявки будут приниматься до 22 апреля. При подписании контракта строительство планируется завершить к 20 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос завершения строительства группового водовода, «замороженного» пять лет назад после вложений в размере 2 млрд рублей, был поднят в августе 2020 года. Несмотря на то, что очистные и насосные станции были построены, вода до потребителей так и не дошла из-за отсутствия водоводов. Речь идёт о 300 км сетей.

Данный вопрос глава Чувашии Олег Николаев поднял на встрече с президентом России Владимиром Путиным, заручившись поддержкой главы государства.

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