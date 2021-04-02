Владивосток, , 09:47 — REGNUM В уголовном деле о контрабанде крупной партии металлолома в Приморье обнаружены новые преступные факты, их выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни во взаимодействии с УФСБ России по Приморскому краю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Основной фигурант — известный в Приморье бизнесмен Денис Сарана.

На данный момент оперативная таможня возбудила пять уголовных дел, из них четыре по факту контрабанды металлолома и одно — по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 16 млн рублей.

Между тем, ИНТЕРФАКС — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК пишет, что в общем возбуждено, в том числе и УФСБ, восемь уголовных дел о контрабанде.

«Выявлен факт уклонения компанией от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

При этом Сарана согласился со вскрытым фактом нарушения налогового законодательства и добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн рублей долгов. Предполагается, что могут «всплыть» ещё порядка 280 млн рублей задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемому в контрабанде цветных металлов совладельцу ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денису Сарана и ещё двум фигурантам уголовного дела по ходатайству следствия 13 марта 2021 года судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.