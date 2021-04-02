Донецк, , 09:46 — REGNUM За минувшие стуки украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 34 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 2 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 28 мин калибра 120 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались населённые пункты: Александровка, Жабуньки, Заиченко», — сказано в сообщении.

В результате обстрела населённого пункта Александровка повреждения получил жилой дом. Обошлось без жертв.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР был впервые объявлен призыв на военную службу. Призыву подлежат жители ДНР мужского пола 1994−2003 годов рождения.

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