Москва, 2 апреля 2021, 09:42 — REGNUM Россия и Белоруссия смогут успешно решать вопросы безопасности, но только сплотив усилия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравительном послании, направленном 2 апреля главе МИД Белоруссии Владимиру Макею по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии.
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Глава российского внешнеполитического ведомства передал своему коллеге наилучшие пожелания «по случаю нашего общего праздника» и заверил, что Москва искренне дорожит союзническими отношениями с Минском.
Глава МИД РФ также выразил надежду, что дипломатические ведомства двух государств «будут и впредь вносить весомый вклад в укрепление всесторонних связей и защиту общих интересов на международной арене».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов двух стран и отметил, что стороны многого достигли в союзном строительстве.