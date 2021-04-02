Москва, 2 апреля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия смогут успешно решать вопросы безопасности, но только сплотив усилия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравительном послании, направленном 2 апреля главе МИД Белоруссии Владимиру Макею по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии.

Mid.ru Сергей Лавров, Владимир Макей и Александр Лукашенко

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Глава российского внешнеполитического ведомства передал своему коллеге наилучшие пожелания «по случаю нашего общего праздника» и заверил, что Москва искренне дорожит союзническими отношениями с Минском.

«Совместная история, духовные традиции, неизменная поддержка друг друга в трудный момент определяют стремление народов наших стран к единению в рамках Союзного государства, — подчеркнул Лавров. — Только сплотив усилия, Россия и Белоруссия могут с максимальной отдачей решать стоящие перед ними задачи обеспечения безопасности, экономического развития и повышения благосостояния граждан».

Глава МИД РФ также выразил надежду, что дипломатические ведомства двух государств «будут и впредь вносить весомый вклад в укрепление всесторонних связей и защиту общих интересов на международной арене».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов двух стран и отметил, что стороны многого достигли в союзном строительстве.