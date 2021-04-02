Москва, , 09:39 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем единения народов Белоруссии и России и отметил сближение национальных законодательств.

«Сближение национальных законодательств в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России способствует развитию Союзного государства во благо наших братских народов, повышению качества жизни людей, реализации совместных проектов», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он подчеркнул, что страны строят отношения на принципах стратегического партнерства, уважения интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.