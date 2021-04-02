Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве с 1 апреля стартовал месячник по уборке и благоустройству. В рамках месячника автодороги столицы помоют специальным шампунем, сообщается на портале градоначальника.

Промывка дорог пройдет 3 апреля. Спецшампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

В апреле улицы и автодороги Москвы запланировано промыть четыре раза. Отмечается, что специальное моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит вредных веществ.

Как сообщает ИА REGNUM, весенний общегородской субботник планируют провести в Москве 24 апреля.

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