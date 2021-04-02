Барнаул, , 09:40 — REGNUM Жителям Барнаула дешевле всех остальных потребителей Сибири обходится покупка гречки и куриных яиц. К такому выводу пришли сотрудники Томскстата, проанализировав цены на основные продукты питания в областной столице и центрах регионов Сибирского федерального округа по состоянию на 29 марта 2021 года.

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За килограмм гречки барнаульцы платят, в среднем, 75,80 рублей, а за десяток яиц — 74,19 рублей. Дороже всего гречка обходятся жителям Республики Алтай (100,33 рублей за килограмм). Самые дорогие яйца продают в Абакане (85,26 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, самое недорогое куриное мясо — охлаждённое и мороженное — находится в Горно-Алтайске: 1 кг продукта в местных магазинах оценивается в 148,23 рубля.

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