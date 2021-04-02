Нашвилл, США, , 09:36 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Далласа» шайбы забросили защитник Эса Линделль, нападающие Джейсон Робертсон и Джейми Бенн и защитник Миро Хейсканен. Российский форвард Денис Гурьянов отдал голевую передачу.

У «Нэшвилла» отличился нападающий Колтон Сиссонс, которому ассистировал российский форвард Яков Тренин.

В настоящее время «Даллас» занимает седьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 34 очка. «Нэшвилл» идёт на четвёртом месте с 39 очками.

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