Абакан, , 09:35 — REGNUM В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё два человека — 71-летняя женщина и 82-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в правительстве региона.

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За весь период пандемии в Хакасии скончались 506 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 375 человек старше 65 лет (74,1% от числа летальных исходов).

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в республике выявлено 21 882 носителя коронавируса, выздоровел 21 141 человек

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