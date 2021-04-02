Минск, , 09:45 — REGNUM В условиях до предела обострившихся во время пандемии коронавируса негативных геополитических трендов Россия и Белоруссия испытывают беспрецедентное давление. Об этом 2 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем единения народов Белоруссии и России, которое приводит пресс-служба белорусского лидера.

«Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне», — говорится в поздравительном сообщении.

При этом в нем отмечается, что в данных условиях консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет двум странам «оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз», а также «надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе».

Также Лукашенко отметил, что то, что во взаимовыгодном сотрудничестве при дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух стран «кровно заинтересованы как россияне, так и белорусы», является очевидным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия многого достигли в союзном строительстве.