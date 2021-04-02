Москва, , 09:38 — REGNUM Способы того, как шиномонтажники могут обмануть автовладельцев во время смены колёс, перечислил бывший сотрудник шиномонтажа Виктор Губин в интервью изданию «За рулем».

Зачастую автовладельцам могут навязать на шиномонтаже такую услугу, как чистка ступиц. Заплатить за неё придётся до 500 рублей, хотя предоставляться она должна бесплатно при замене колёс.

Также на шиномонтаже водителям могут предложить замену якобы проржавевших болтов. Губин предупредил, что при навязывании такой услуги, шиномонтажники могут поставить старые болты.

Кроме того, на шиномонтаже могут предложить клиентам поменять вентили, которые меняют только по мере износа, а не по прошествии года.

Ещё один способ «навариться» на смене колес на шиномонтаже — это услуги по исправлению кривых дисков. Для этого на шиномонтаже даже придумали способ, как навязать эту услугу. Для этого при балансировке колеса на стенд вешают самодельный «эксцентрик». Шиномонтажник показывает, что колесо разбалансировано и требуется правка диска. На самом деле, отмечает эксперт, выправить диск почти невозможно. По крайней мере, уйти на это может полдня.

Губин также назвал «полнейшей ерундой» заправкой покрышек азотом. Такая услугу стала популярной в дорогих автосервисах. Однако, как утверждает эксперт, она абсолютно бесполезна.

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