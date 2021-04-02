Пенза, , 09:41 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии жертвами коронавируса, по информации на 2 апреля, стали 536 человек. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — женщины 1924, 1936 и 1938 годов рождения. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе началась вакцинация от коронавируса ветеранов Великой Отечественной войны и лиц старше 80 лет на дому. Сотрудники лечебных учреждений предварительно обзванивают их и предлагают определить дату, время визита мобильной медгруппы. Перед прививкой пациентов осматривают и уточняют наличие противопоказаний.

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