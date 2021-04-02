Чернушинский район, , 09:36 — REGNUM В Пермском крае Чернушинский районный суд вынес приговор двум жителям Кургана и Курганской области, признав их виновными в крупном мошенничестве и и тайном хищении денег с банковских счетов, сообщает прокуратура Прикамья.

Курганцев уличили в совершении 36 преступлений. Потерпевшими по уголовному делу проходят 40 человек. Каждому из них причинён ущерб на суммы от 3,5 тыс. рублей до 83 тыс. рублей.

По данным следствия, злоумышленники звонили своим жертвам и представлялись сотрудником службы безопасности банка. Людей вводили в заблуждение, информируя о проблемах с их банковскими картами и убеждали выполнить определённый алгоритм, позволявший получить доступ к их счетам и личному кабинету в интернет-банке.

Суд приговорил одного из фигурантов уголовного дела к четырем с половиной годам лишения свободы, а второго — к двум годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.