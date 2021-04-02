Джакарта, , 09:33 — REGNUM Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, продолжает расти, сообщает Kompas.

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По данным министерства иностранных дел Индонезии, ещё три гражданина Индонезии заразились коронавирусом за границей, а именно в Великобритании и на Тайване.

Всего воздействию коронавируса за границей подверглись 4098 индонезийских граждан.

Между тем 177 граждан Индонезии скончались от COVID-19 за границей, а 703 человека все еще находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 517 854 носителя коронавируса.

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