Москва, , 09:31 — REGNUM Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с решением суда Литвы продлить срок лишения свободы гражданину РФ Юрию Мелю. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Выражаем решительный протест по поводу нарушения прав томящегося уже более семи лет в литовских застенках гражданина России Юрия Меля», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва требует от «литовского репрессивного режима немедленного освобождения невинно осуждённого гражданина РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 апреля, литовский апелляционный суд продлил до десяти лет срок лишения свободы для гражданина России Юрия Меля, осуждённого по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

В Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибли от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок «Мосина», которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

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