Киев, , 09:32 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 19 893 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 5040 человек, 433 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых заражений за сутки выявили во Львовской и Одесской областях — 1668 и 1608 случаев соответственно.

Всего за время пандами на Украине зафиксировали 1 млн 711 630 случаев заражения, 33 679 случаев завершились гибелью пациента.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 17 569 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 421 пациент скончался от последствий заболевания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины допустили катастрофическую ситуацию с COVID-19 в стране.

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