Ташкент, , 09:30 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане связан с безответственным отношением граждан к требованиям карантина. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает агентство «УзА».

Шавкат Мирзиёев проводит совещание, посвящённое противодействию коронавирусу President.uz

Глава государства отметил, что граждане стали всё чаще пренебрегать такими требованиями, как ношение маски, соблюдение дистанции и использование антисептиков.

«Причина этого в том, что многие граждане преждевременно успокоились и стали равнодушными к требованиям карантина», — отметил глава государства.

Президент поручил усилить деятельность региональных штабов по борьбе с коронавирусом, создать трехмесячный запас медикаментов, а также запустить кислородные станции.

«К сожалению, этой напасти конца не видно. Страны Европы снова уходят в локдаун. И у соседей неблагоприятная ситуация. Опасность рядом с нами», — сказал Миргзиёев.

Отметим, 1 апреля в Узбекистане выявили 189 новых носителей коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев достигло 83 239.