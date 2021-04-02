«Напасти конца не видно»: в Узбекистане усилят борьбу с COVID-19
Ташкент, 2 апреля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане связан с безответственным отношением граждан к требованиям карантина. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает агентство «УзА».
Глава государства отметил, что граждане стали всё чаще пренебрегать такими требованиями, как ношение маски, соблюдение дистанции и использование антисептиков.
«Причина этого в том, что многие граждане преждевременно успокоились и стали равнодушными к требованиям карантина», — отметил глава государства.
Президент поручил усилить деятельность региональных штабов по борьбе с коронавирусом, создать трехмесячный запас медикаментов, а также запустить кислородные станции.
«К сожалению, этой напасти конца не видно. Страны Европы снова уходят в локдаун. И у соседей неблагоприятная ситуация. Опасность рядом с нами», — сказал Миргзиёев.
Отметим, 1 апреля в Узбекистане выявили 189 новых носителей коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев достигло 83 239.