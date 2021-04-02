Иркутск, , 09:29 — REGNUM Жителям Иркутска дороже всех остальных жителей Сибири обходится покупка масла и сметаны. К такому выводу пришли сотрудники Томскстата, проанализировав цены на основные продукты питания в областной столице и центрах регионов Сибирского федерального округа по состоянию на 20 марта 2021 года.

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За килограмм сливочного масла иркутяне платят, в среднем, 684,66 рублей, а за сметану — 300,61 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года сводный индекс потребительских цен на товары в Приангарье составил 101,18%, в том числе на продукты питания — 101,99%, алкогольные напитки — 100,53%, непродовольственные товары — 100,61%.

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