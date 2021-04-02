Уфа, , 09:29 — REGNUM Женщину обвинили в убийстве беспомощной бабушки в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, 50-летняя фигурантка уголовного дела с ноября 2019 года ухаживала за пожилой матерью своего сожителя, которая после ДТП не могла сама ходить и постоянно лежала. Следователи считают, что весной прошлого года он убила беспомощную бабушку, поскольку не хотела больше за ней ухаживать.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам убийства. Свою вину обвиняемая признала. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину заподозрили в убийстве пропавшей два года назад женщины.