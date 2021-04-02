Москва, , 09:38 — REGNUM Окончательный облик стелс-бомбардировщика — Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — утвердило российское Министерство обороны. В приоритете — снижение заметности самолёта и дальнобойное вооружение, сообщил 2 апреля РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Технический облик ПАК ДА, пояснил он, утвердили по итогам испытаний макетов на радиолокационную заметность и проверок их аэродинамических качеств. В настоящее время строятся несколько опытных образцов перспективного бомбардировщика.

Аэродинамическая схема бомбардировщика — «летающее крыло». Он будет летать с дозвуковой скоростью, получит внутрифюзеляжное вооружение, в том числе перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты.

«Приоритет в концепции ПАК ДА отдан «стелс» — технологиям и соответствующей тактике применения, включающей «длинную руку» (дальнобойное оружие)», — рассказал источник.

ПАК ДА сможет управлять группами беспилотников и применять весь спектр ракет класса «воздух — воздух». Разрабатывают новый самолёт в конструкторском бюро «Туполев», принятие на вооружение ожидается до 2027 года. Бомбардировщик рассматривают в качестве замены ракетоносцам Ту-95М.

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