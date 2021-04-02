Элиста, , 09:27 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 2 апреля.

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С начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 317 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии установлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. В настоящий момент выписано более 19,1 тыс. пациентов. Ещё около 300 человек находятся на лечении в стационарах.

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