Ижевск, , 09:27 — REGNUM В Ижевске с 1 апреля по 31 мая не будут применяться штрафы за парковку автомобилей граждан на газонах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этот период собственникам многоквартирных домов предлагается принять решение об организации парковочных мест на придомовой территории, решение принимается на общем собрании жильцов, если оно не было принято ранее.

Затем информацию о принятом решении необходимо направить в администрацию Ижевска.

«Это необходимо, чтобы в дальнейшем исключить применение мер административного воздействия за нарушение благоустройства на указанных территориях», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что мораторий не будет действовать при административных делах которые будут возбуждены по сообщениям жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе административная комиссия совместно с прокуратурой провела рейд по пресечению парковок на газонах, детских и спортивных площадках. Только за один день 26 октября к административной ответственности привлекли 125 автовладельцев.

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