Бразилиа, , 09:26 — REGNUM Обладатель счастливого лотерейного билета в Бразилии не смог воспользоваться выигранными деньгами. Сумма $28,5 млн (2,1 млрд рублей) так и не была выдана победителю. Об этом сообщает Globo.

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Дело в том, что человек, в билете которого была выигрышная комбинация: 17 — 20 — 22 — 35 — 41 — 42, так и не пришёл за своим выигрышем, который стал самым крупным, так и не востребованным его обладателем.

Лотерея состоялась на новый 2020 год. По правилам розыгрыша, победитель должен был в течение 90 дней обратиться за получением приза, однако в обозначенный срок он так и не пришёл в отделение банка Caixa Economica Federal за своим выигрышем. Неполученные средства направляются в Фонд финансирования высшего образования.

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Джек-пот новогодней лотереи, который составил $57 млн, стал самым крупным за всю историю розыгрышей.