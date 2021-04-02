Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели животных в екатеринбургском террариуме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Террариум находился в складе на улице Завокзальной. В ходе пожара скончались рептилии.

Прокуратура вместе с представителями Россельхознадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выяснит, как соблюдалось ветеринарное законодательство и требования закона об охране и использовании животного мира. По итогам проверки при наличии оснований планируется принять меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл рано утром 1 апреля 2021 года. Людей в момент инцидента внутри не было.

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