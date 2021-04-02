Саратов, 2 апреля 2021, 09:28 — REGNUM В Саратове следственные органы расследуют уголовное дело, возбужденное по факту халатности должностных лиц городской администрации после нападения собаки на малолетнюю девочку.
Об инциденте стало известно после мониторинга средств массовой информации. В рамках расследования уголовного дела проверят действия должностных лиц администрации города Саратова по организации отлова, содержания и стерилизации безнадзорных животных. Происшествие с нападением собаки будет всесторонне проверенно, расследование продолжается.
ИА REGNUM напоминает, 1 апреля 11:30 (местное время) на женщину с детьми на улице Чернышевского напала собака. Один ребенок сидел в коляске, а женщина как могла отбивалась от озверевшего пса. Ее старшая дочь в это время пряталась за спиной матери. В какой-то момент девочка оступилась и упала, животное воспользовалось беспомощностью и напало. Мать в отчаянии пинала собаку. На помощь женщине и детям из соседнего здания выскочили двое мужчин. Один с помощью лопаты отогнал собаку. Как впоследствии сообщила испуганная мать, «собака вцепилась ребенку в шапку, вроде укусов нет, но есть ссадины, шишка на лбу, распухла губа и сильный стресс».
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