Саратов, 2 апреля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Саратове следственные органы расследуют уголовное дело, возбужденное по факту халатности должностных лиц городской администрации после нападения собаки на малолетнюю девочку.

Dineshraj Goomany Собака

Об инциденте стало известно после мониторинга средств массовой информации. В рамках расследования уголовного дела проверят действия должностных лиц администрации города Саратова по организации отлова, содержания и стерилизации безнадзорных животных. Происшествие с нападением собаки будет всесторонне проверенно, расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, 1 апреля 11:30 (местное время) на женщину с детьми на улице Чернышевского напала собака. Один ребенок сидел в коляске, а женщина как могла отбивалась от озверевшего пса. Ее старшая дочь в это время пряталась за спиной матери. В какой-то момент девочка оступилась и упала, животное воспользовалось беспомощностью и напало. Мать в отчаянии пинала собаку. На помощь женщине и детям из соседнего здания выскочили двое мужчин. Один с помощью лопаты отогнал собаку. Как впоследствии сообщила испуганная мать, «собака вцепилась ребенку в шапку, вроде укусов нет, но есть ссадины, шишка на лбу, распухла губа и сильный стресс».

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